Chiara Ferragni | La fine di un incubo La Lucarelli puntualizza ma l’influencer la fulmina così

La recente sentenza del Tribunale di Milano sul caso Pandoragate ha portato a Chiara Ferragni un senso di sollievo, definendola la “fine di un incubo”. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, ha commentato la vicenda con tono più critico, cercando di riportare equilibrio e riflessione sulla situazione. Questa decisione giudiziaria segna un momento importante per l’influencer, evidenziando come le controversie legali possano influenzare l’immagine pubblica e

La sentenza del Tribunale di Milano sul cosiddetto Pandoragate restituisce serenità a Chiara Ferragni ("fine di un incubo, mi riprendo la mia vita") ma Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, che aveva dato particolare risonanza al caso dopo le querele del Codacons ripunta il dito e cerca di spegnere gli entusiasmi.

Chiara Ferragni assolta: «Ora posso rinascere, in tanti sono spariti. Fedez? Mi ha lasciato nel momento del bisogno» - «Appena ho sentito “articolo 531” ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, il suo avvocato, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. ilgazzettino.it

Chiara Ferragni assolta, fine dell’incubo Pandoro Gate: le prime parole (e la stoccata di Selvaggia Lucarelli) - Oggi il Tribunale ha deciso il proscioglimento dell'influencer dall’accusa di truffa aggravata. libero.it

#Milano Il proscioglimento di #ChiaraFerragni nel caso “Pandoro gate”. L’influencer era imputata per truffa aggravata. Il Codacons aveva ritirato la querela dopo che Ferragni si era impegnata a versare risarcimenti importanti e donazioni. I suoi ringraziament facebook

Chiara Ferragni è stata PROSCIOLTA perché il reato è stato derubricato a truffa semplice, procedibile solo a querele di parte (decadute dopo il pagamento, da parte di Ferragni, di risarcimenti per oltre 3 milioni di €uro). Tradotto: Se hai denari, in Italia, te la cav x.com

