Chiara Ferragni | Esposta e giudicata per due anni per qualcosa che non doveva seguire questo percorso
Chiara Ferragni ha recentemente commentato su Instagram l’esperienza giudiziaria che l’ha coinvolta negli ultimi due anni, sottolineando come il procedimento penale non sarebbe dovuto nascere. La influencer si è detta esposta e giudicata ingiustamente, senza fare riferimento alla denuncia ritirata dal Codacons. L’articolo su Il Difforme approfondisce le sue parole e il contesto di questa vicenda.
Anche su Instagram Chiara Ferragni rompe il silenzio, puntualizzando che il procedimento penale non doveva nemmeno nascere, ma non menziona mai la denuncia ritirata da parte del Codacons. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: "Ha pagato". "Questo processo non si doveva fare": scontro Selvaggia Lucarelli-Ferragni
Leggi anche: “Finito un incubo che durava da due anni. Ora mi posso riappropriare della mia voce”: le prime parole di Chiara Ferragni dopo l’assoluzione per il Pandoro Gate
Pandoro-gate, Chiara Ferragni prosciolta perché non è stato riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è stata prosciolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it
Chiara Ferragni, messaggio ai follower dopo il processo: “Ho pagato e chiesto scusa, chiudo un capitolo” - Il giudice ha stabilito che non c'erano nemmeno i presupposti per un processo penale. cn24tv.it
Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata per il “Pandoro Gate” - Chiara Ferragni è stata prosciolta non perché "il fatto non sussiste", ma per "improcedibilità": senza aggravante il reato era perseguibile ... fanpage.it
Chiara Ferragni in aula per truffa, gli avvocati: Non c'è reato - La volta buona 22/12/2025
Chiara Ferragni è stata prosciolta: «Fedez Mi ha abbandonata nell’unico mio momento di bisogno» facebook
Il paradosso Ferragni spiegato senza ipocrisie Chiara Ferragni, la differenza tra furbizia e reato x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.