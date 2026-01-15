Chiara Ferragni e Silvia Toffanin scoppia ' il caso' | In extremis L' indiscrezione

Da quando è stata prosciolta nel caso Pandoro-gate, Chiara Ferragni ha ridotto la sua presenza pubblica, mantenendo un atteggiamento riservato. Recentemente, si sono intensificate le voci e le indiscrezioni su un possibile confronto con Silvia Toffanin, alimentando il dibattito tra i media. Questa situazione evidenzia come le dinamiche del mondo dello spettacolo possano influenzare la vita dei protagonisti, anche quando si cerca di mantenere un basso profilo.

Da quando è stata prosciolta nell'ambito del Pandoro-gate, Chiara Ferragni è un fiume in piena. Dapprima riservata, silenziosa, evitando interviste e diminuendo la presenza sui social. Adesso, invece, ha già rilasciato un'intervista (al Corriere della Sera) e pare che ce ne fosse un'altra in ballo, poi saltata. A riportarlo, nero su bianco, è Dagospia. Il sito scrive testualmente che Ferragni era “Pronta a sbarcare a 'Verissimo' di Silvia Toffanin. Registrazione prevista la prossima settimana, intervista a cui si lavorava da giorni. L'imprenditrice in extremis ha cambiato idea e ha deciso di dare buca al salotto di Canale 5”. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Si presenta sul palco di “This is me” e Silvia Toffanin non ci può credere: scoppia il caos (VIDEO) Leggi anche: “È morta”. La notizia a Verissimo e Paola Caruso scoppia in lacrime, Silvia Toffanin corre ad abbracciarla Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Selvaggia Lucarelli commenta l'assoluzione di Chiara Ferragni per il Pandoro-gate; Delitto di Garlasco, Sempio in tv: “Mi aspetto il rinvio a giudizio. Sono il colpevole desiderato”; Andrea Sempio ospite a Verissimo: «Da Silvia Toffanin per raccontare la sua verità». I precedenti in tv e la linea strategica; Claudia Gerini a Verissimo: Il mio compagno mi ha chiesto di prenderci una pausa. Selvaggia Lucarelli commenta l'assoluzione di Chiara Ferragni per il Pandoro-gate - Era il 15 dicembre 2022 quando Selvaggia Lucarelli raccontò per la prima volta di aver indagato in merito a uno dei prodotti natalizi più in voga in quel momento, il desideratissimo pandoro rosa ... milanotoday.it

Chiara Ferragni dopo il Pandoro Gate: «In tanti sono spariti. Ho sofferto moltissimo per la separazione da Fedez» - La fine di un incubo arrivata in aula, le lacrime, l’abbraccio con i suoi legali e poi il silenzio che lentamente si rompe. msn.com

Chiara Ferragni «va condannata a un anno e 8 mesi, ingannò i follower». La richiesta dei pm sulla truffa del pandoro - Questa la tesi della Procura di Milano nel processo che vede l'influencer imputata di truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro ... ilmessaggero.it

Chiara Ferragni è un fiume in piena. A poche ore dalla sentenza che l'ha vista prosciolta dalle accuse di truffa per il cosiddetto "Pandoro Gate", l'influencer ha deciso di parlare in un'intervista, mettendo fine a un silenzio durato mesi. - facebook.com facebook

Il paradosso Ferragni spiegato senza ipocrisie Chiara Ferragni, la differenza tra furbizia e reato x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.