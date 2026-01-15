Chiara Ferragni chiude il Pandorogate | ‘Questo processo non doveva esistere’ replica Lucarelli e ipotesi Netflix
Chiara Ferragni conclude il suo percorso giudiziario relativo al Pandorogate, affermando che il processo non avrebbe dovuto aver luogo. Dopo due anni di controversie, la influencer utilizza Instagram per condividere le sue riflessioni, sottolineando che si tratta di una conclusione definitiva, non di un’“assoluzione a metà”. La vicenda ha suscitato diverse ipotesi, incluso un possibile adattamento cinematografico o televisivo.
Il post dopo la sentenza: “Non è un’assoluzione a metà”. Chiara Ferragni sceglie Instagram per mettere il punto finale a due anni che definisce «complessi e logoranti». All’indomani del proscioglimento deciso dal Tribunale di Milano nel processo per truffa aggravata legato alle campagne benefiche di pandori e uova di Pasqua, l’imprenditrice digitale rivendica una distinzione netta: «Un errore amministrativo non è un reato penale. E non lo è mai stato». Nel lungo messaggio, Ferragni chiarisce che il giudice ha stabilito l’assenza dei presupposti stessi per procedere penalmente. Non una zona grigia, ma una conclusione definitiva sul piano giudiziario: «Questo processo, così come era stato costruito, non aveva ragione di esistere fino in fondo». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
