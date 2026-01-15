Chiara Ferragni, recentemente prosciolta dall’accusa di truffa, ha condiviso un momento di soddisfazione personale, celebrando con un brindisi. La notizia rappresenta per lei un'importante vittoria legale, supportata dall’assistenza dell’avvocato Giuseppe Iannacone e di Marcello Bana. Questa vicenda ha anche portato alla luce alcuni aspetti delle sue emozioni, tra cui la sensazione di abbandono da parte di Fedez, che ha commentato pubblicamente la situazione.

Chiara Ferragni brinda. Il suo proscioglimento dall’accusa di truffa fa venir voglia di festeggiare anche all’avvocato Giuseppe Iannacone, che con Marcello Bana l’ha assistita durante il processo di Milano. L’influencer si sfoga con il Corriere della Sera: «Appena ho sentito “articolo 531” ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr ), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava un scena da film». L’articolo 531 dice che il reato è dichiarato estinto: «Lo so benissimo, come conosco quelli che portano alla condanna». Poi parla della classica fine dell’incubo: «Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa ». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Roberto e Francesca, chi sono i genitori di Flavia Vento: “Io mi sono sentita abbandonata da loro e da mia sorella”

Leggi anche: Chiara Ferragni pronta a risarcire l’anziana che si è sentita truffata per il Pandoro-gate

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chiara Ferragni brinda e si vendica: «Fedez? Mi sono sentita abbandonata».

Chiara Ferragni, quando ci sarà la sentenza e cosa rischia: il ruolo di Fabio Damato, le mail e la donazione di 3,5 milioni - Chiara Ferragni, con il suo collaboratore dell'epoca Fabio Damato, avrebbe avuto un "ruolo preminente" nelle campagne commerciali con cui sarebbe stata realizzata quella truffa con "grande diffusività ... ilmessaggero.it

Chiara Ferragni, processo al via: cosa avrà voluto dirci il suo look da tribunale? - Una camicia bianca dal colletto impeccabile, un completo con blazer doppiopetto nero: il look di Chiara Ferragni in tribunale a Milano resterà certamente - vanityfair.it

Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata per il Pandoro Gate, gli avvocati: “È innocente, non c’è reato” - L'imprenditrice e influencer cremonese è imputata, insieme al suo ex braccio destro Fabio Damato e il ... fanpage.it

Chiara Ferragni vola in Colombia senza Giovanni: viaggio con la sorella

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua Dolc facebook

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com