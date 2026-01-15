Chi sono davvero i maranza | la moda la paura dei cittadini e ora saranno protagonisti del pacchetto sicurezza del governo
I maranza, termine nato negli anni Ottanta a Milano, indica giovani con atteggiamenti vistosi e spesso provocatori. Originariamente associato a uno stile di vita e a un modo di essere, oggi il termine si lega anche alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza urbana. Con il nuovo pacchetto del governo, i maranza potrebbero diventare protagonisti di un’attenzione più concreta e normativa, riflettendo le trasformazioni sociali e le sfide della convivenza nelle città italiane.
Il termine maranza nasce dallo slang milanese degli anni Ottanta come fusione tra “marocchino” e “zanza”, per indicare ragazzi dall’atteggiamento tamarro o coatto. Oggi definisce giovani che si muovono in gruppi numerosi, principalmente dalle periferie urbane, con un comportamento da bulletti e un look molto riconoscibile. L’estetica maranza è diventata un vero e proprio codice identificativo: tute in acetato griffate, maglie ufficiali di squadre di calcio, giacche smanicate, cappellini o bandane. L’accessorio simbolo è la tracolla, spesso accompagnata da collane vistose e orologi appariscenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: I magistrati della Corte dei Conti: “La riforma del governo è una pagina buia. Indebolita la responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini”
Leggi anche: Sicurezza urbana, è scontro. Piantedosi: «Pronto un pacchetto di norme, vediamo a chi interessa davvero». Il Pd presenta la sua proposta di legge
Maranza, servono soluzioni senza retorica perché il tempo stringe - Non è una categoria sociologica, né una sigla da rapporto ministeriale. iltempo.it
Sono davvero felice di poter annunciare che non solo sarò presente a Trapani Comix (22, 23 e 24 maggio - Villa Margherita, Trapani), ma che ho anche realizzato il poster ufficiale di quest’anno! Sinceramente, non vedo l’ora… chi ci sarà A presto! facebook
Ci è arrivato perfino un fan di #trump come #joerogan "Non vogliamo gente militarizzata in giro per le strade ad aggredire la gente, molti dei quali sono cittadini #usa che semplicemente non hanno i documenti. Vogliamo davvero essere la #Gestapo” #ice x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.