Chi sono davvero i maranza | la moda la paura dei cittadini e ora saranno protagonisti del pacchetto sicurezza del governo

I maranza, termine nato negli anni Ottanta a Milano, indica giovani con atteggiamenti vistosi e spesso provocatori. Originariamente associato a uno stile di vita e a un modo di essere, oggi il termine si lega anche alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza urbana. Con il nuovo pacchetto del governo, i maranza potrebbero diventare protagonisti di un’attenzione più concreta e normativa, riflettendo le trasformazioni sociali e le sfide della convivenza nelle città italiane.

Il termine maranza nasce dallo slang milanese degli anni Ottanta come fusione tra “marocchino” e “zanza”, per indicare ragazzi dall’atteggiamento tamarro o coatto. Oggi definisce giovani che si muovono in gruppi numerosi, principalmente dalle periferie urbane, con un comportamento da bulletti e un look molto riconoscibile. L’estetica maranza è diventata un vero e proprio codice identificativo: tute in acetato griffate, maglie ufficiali di squadre di calcio, giacche smanicate, cappellini o bandane. L’accessorio simbolo è la tracolla, spesso accompagnata da collane vistose e orologi appariscenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

