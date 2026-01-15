Chi sceglie i frame da usare al VAR per il fuorigioco come quello di Mazzocchi in Napoli-Parma
Nel calcio moderno, la decisione sul fuorigioco al VAR si basa su fotogrammi elaborati da sistemi di tracciamento digitale. Questi rendering mostrano con precisione la posizione dei giocatori, aiutando gli arbitri a valutare situazioni complesse come quella di Mazzocchi in Napoli-Parma. La tecnologia offre un supporto accurato, anche per dettagli minimi, contribuendo a decisioni più obiettive e trasparenti.
Un fotogramma, ovvero il rendering che si vede in tv ed è elaborato da un sistema di tracciamento computerizzato, mostra come un avatar digitale come la decisione sia stata giusta, anche se per un'inezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
