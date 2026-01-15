Chi era la moglie di Trevor Horn Jill Sinclair colpita per errore dal figlio con un fucile

Jill Sinclair, moglie di Trevor Horn, è stata una figura di rilievo nel settore musicale britannico, nota per il suo ruolo di discografica. La sua vita è stata segnata da eventi personali e professionali significativi, tra cui una tragedia inaspettata quando il suo figlio, per errore, le sparò con un fucile. Sinclair ha lasciato un’impronta importante nel mondo della musica, contribuendo alla crescita di numerosi artisti e progetti.

Trevor Horn ha sposato la discografica britannica Jill Sinclair, una delle donne più influenti del panorama musicale oltremanica. Nata a Londra in una famiglia ebrea, ha fondato la casa discografica ZTT Records con Paul Morley giornalista di NME ed il marito Trevor Horn. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Aaron, William, Gabriella e Alexandra. Di questi solo Aaron ha seguito le orme del padre come musicista e produttore. Nel 2006, il figlio Aaron giocando con un fucile ad aria compressa la colpisce inavvertitamente al collo provocandole danni celebrali irreversibili e finisce in coma.

