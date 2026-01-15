Chi era il ladro morto accoltellato dal padrone di casa e abbandonato di fronte all'ospedale di Magenta dai complici

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adamo Massa, 37 anni, di origini sinti, è stato trovato morto accoltellato e abbandonato davanti all’ospedale di Magenta dai suoi complici. Residente in un campo nomadi torinese, Massa aveva un lungo passato criminale. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica degli eventi e sui motivi che hanno portato alla sua morte.

Si chiamava Adamo Massa, 37 anni, di origini sinti. Era residente in un campo nomadi torinese e aveva alle spalle una lunga lista di precedenti. L'uomo, abbandonato di fronte all'ospedale di Magenta, è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

