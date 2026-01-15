Chi è Rosita la modella e influencer legata ai narcos in Venezuela

Rosita è una modella e influencer venezuelana, spesso al centro di discussioni legate alla scena sociale e alle influenze nel Paese. La sua figura è stata associata a diversi ambienti, suscitando interesse e attenzione pubblica. Recentemente, l’attenzione si è spostata sulla lotta internazionale contro le reti di narcotraffico in Sudamerica, con particolare riferimento alle azioni statunitensi contro organizzazioni come Tren de Aragua.

La lotta degli Stati Uniti contro la rete di narcotraffico in Sudamerica non fa sconti. Dopo l'inserimento del Tren de Aragua nella lista di organizzazioni terroristiche, l'Ufficio di controllo dei beni stranieri del Dipartimento del Tesoro ha deciso di congelare i beni e i conti di sette personaggi per presunti legami con l'organizzazione. Tra questi c'è anche il nome di una giovane influencer, Jimena Romina Araya Navarro, conosciuta nelle piattaforme social come "Rosita". Nata a Maracay, Venezuela, nel 1983, questa ragazza è un'attrice e modella, famosa per il personaggio "Rosita" in programmi come "Cheverisimo" e "A que te ries" del canale Venevision.

