Chi è Popi Minellono l’autore di Felicità di Al Bano e Romina

Popi Minellono è un noto paroliere italiano, riconosciuto per aver scritto testi di successo nel panorama musicale nazionale. Tra le sue opere più celebri figura

Paroliere capace di trasformare emozioni semplici in successi immortali e grande artista, Popi Minellono è l’autore di Felicità, uno dei brani simbolo della musica italiana, cantato da Albano e Romina. Nel corso degli anni Minellono ha firmato testi che hanno attraversato generazioni, lasciando un’impronta profonda nel pubblico. Popi Minellono, la carriera e la vita privata. Popi Minellono, all’anagrafe Giuseppe Minellono, nasce a Milano nel 1949, città che resterà un punto fermo della sua vita personale e professionale. Cresce in un ambiente profondamente legato alla musica leggera italiana e si avvicina molto presto al mondo della scrittura, sviluppando uno stile diretto, immediato e fortemente comunicativo, capace di parlare ad un pubblico vastissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

