Popi Minellono è un noto paroliere italiano, riconosciuto per aver scritto testi di successo nel panorama musicale nazionale. Tra le sue opere più celebri figura

Paroliere capace di trasformare emozioni semplici in successi immortali e grande artista, Popi Minellono è l’autore di Felicità, uno dei brani simbolo della musica italiana, cantato da Albano e Romina. Nel corso degli anni Minellono ha firmato testi che hanno attraversato generazioni, lasciando un’impronta profonda nel pubblico. Popi Minellono, la carriera e la vita privata. Popi Minellono, all’anagrafe Giuseppe Minellono, nasce a Milano nel 1949, città che resterà un punto fermo della sua vita personale e professionale. Cresce in un ambiente profondamente legato alla musica leggera italiana e si avvicina molto presto al mondo della scrittura, sviluppando uno stile diretto, immediato e fortemente comunicativo, capace di parlare ad un pubblico vastissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Popi Minellono, l’autore di Felicità di Al Bano e Romina

Leggi anche: “Questo non mi piace! L’hai tirata in mezzo come se la attaccassimo”: Caterina Balivo battibecca con il paroliere Popi Minellono per Romina Power

Leggi anche: Romina: "Non volevo cantare Felicità, testo banale". Lecciso non ci sta: la replica (e il racconto della confidenza di Al Bano sulla ex moglie)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"Qui no! [...] l’hai tirata in mezzo come se l’attaccassi, questo non mi piace però eh!" Caterina Balivo perde la pazienza e addirittura si alza in piedi per zittire Popi Minellono autore della storica canzone "Felicità" di Al Bano e Romina, in collegamento a La Volta. facebook