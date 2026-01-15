Chi è Maria Elena Cosenza | età origini fidanzato carriera Instagram

Maria Elena Cosenza, 30 anni, è una giornalista italiana originaria di Napoli. Attualmente, lavora come volto di Mediaset, collaborando con Canale 5 nel programma

Tra i volti di Mediaset c'è Maria Elena Cosenza, la giornalista dai capelli rossi che nei pomeriggi di Canale 5 porta avanti vari servizi per Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi. Stiamo parlando, infatti, di una giornalista professionista televisiva che si occupa, appunto, di dare notizie agli italiani. Ma questo non è l'unico programma TV dove l'abbiamo vista tra gli inviati dei vari servizi. Vediamo insieme cosa c'è da sapere su di lei, tra biografia e vita privata. Maria Elena Cosenza biografia: quanti anni ha, dov'è nata, carriera.

