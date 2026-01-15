Chi è Luigi Gasperin l’imprenditore italiano arrestato in Venezuela e ora finalmente libero

Luigi Gasperin, imprenditore italiano, è stato arrestato in Venezuela e successivamente liberato. La notizia è stata comunicata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani tramite un post su X, confermando la fine di un periodo di detenzione. Questa vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza della tutela dei cittadini italiani all’estero e sulla complessità delle situazioni diplomatiche in zone di instabilità.

La notizia è arrivata nella notte, con una foto e poche parole affidate a un post sul social X dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere". Una frase semplice, ma che chiude una vicenda durata mesi, fatta di silenzi, trattative diplomatiche, timori e speranze. Luigi Gasperin, cittadino italiano di 77 anni, imprenditore affermato nel settore petrolifero venezuelano, è finalmente fuori dal carcere dove era detenuto dallo scorso agosto.

