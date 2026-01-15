Jonathan Rivolta, 33 anni di Lonate Pozzolo, è al centro di un caso giudiziario dopo aver ferito un rapinatore durante un tentativo di furto nella sua abitazione. Indagato per aver agito in legittima difesa, Rivolta si trova a dover chiarire le circostanze di un episodio che ha coinvolto anche Adamo Massa, l’uomo accoltellato. La vicenda solleva domande sulla liceità delle azioni compiute in situazioni di pericolo.

“Indagato? E perché se è la vittima?”. Sono le domande dei parenti di Jonathan Rivolta, 33 anni, che durante un furto subito nella sua casa di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, ha accoltellato Adamo Massa. Massa, 37enne italiano di etnia sinti e pregiudicato residente in un campo nomadi vicino Torino, era entrato assieme un complice in casa della famiglia Rivolta nella convinzione di trovare l’abitazione libera e approfittando del favore della tarda mattinata. Orario in cui, pensavano, sarebbero stati tutti al lavoro. In casa, invece, c’era il 33enne. Reduce da un turno di notte, sulla dinamica – secondo i parenti – non ci sono dubbi: il ragazzo è innocente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Jonathan Rivolta, l’uomo che ha accoltellato un rapinatore in casa sua: “È legittima difesa”

Leggi anche: Ladro ucciso, il papà difende Jonathan Rivolta: «Ha fatto bene, volevano entrare in casa per rubare». L'ipotesi legittima difesa

Leggi anche: Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso un ladro in casa sua: «Ha fatto bene, siamo tutti con lui»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

"Ha fatto bene, siamo tutti con lui" Chi è Jonathan Rivolta, l'uomo che ha ucciso un ladro in casa sua >> https://buff.ly/KWb391B facebook