Chi è Jonathan Rivolta il 33enne che ha ucciso a coltellate il rapinatore in casa sua

Jonathan Rivolta, 33 anni, è un giovane laureato con un dottorato, appassionato di arti marziali. La sua vicenda riguarda un episodio in cui ha ucciso con un coltello un rapinatore entrato nella sua abitazione durante un tentativo di furto. La situazione ha suscitato attenzione sull’uso della legittima difesa e sulla gestione di situazioni di emergenza domestica.

Di diplomi di laurea appesi al muro ne aveva due, anzi due e mezzo. Jonathan Maria Rivolta - ma il Maria c'è solo nei documenti ufficiali - aveva appeso un sacco da boxe sul balcone della villetta di famiglia, a Lonate Pozzolo. Sulla copertura lucida ci sono i segni dei pugni e dei calci che, da cultore delle arti marziali qual'era (ed è), il 33enne varesino sferra per non lasciar marcire una passione che lo ha accompagnato fin dalla gioventù. Nel cassetto del comodino un coltello, quello con cui si sarebbe difeso dall'aggressione di due ladri colpendo a morte il 37enne Adamo Massa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Chi è Jonathan Rivolta, il 33enne che ha ucciso a coltellate il rapinatore in casa sua Leggi anche: Jonathan Rivolta, chi è il proprietario che ha ucciso il rapinatore della sua villa Leggi anche: Chi è Jonathan Rivolta, l’uomo che ha accoltellato un rapinatore in casa sua: “È legittima difesa” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rapinatore ucciso a Lonato così Jonathan Rivolta si è difeso | ‘Ha fatto bene’ il dettaglio del kit e il caos in ospedale. Jonathan Rivolta, chi è l’uomo che ha ucciso il rapinatore - Jonathan Rivolta, chi è: il ricercatore che ha reagito a una rapina in casa a Lonate Pozzolo, provocando la morte di un ladro. notizie.it

