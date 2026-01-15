Chi è Jacques Moretti | dagli inizi in Corsica alla gestione del Constellation di Crans-Montana

Jacques Moretti è un imprenditore originario della Corsica, noto per aver gestito il locale Le Constellation a Crans-Montana. La sua carriera si è sviluppata tra l’esperienza in Corsica e la gestione del famoso locale svizzero. Recentemente, il suo nome è stato al centro dell’attenzione a seguito della tragedia avvenuta durante il Capodanno, che ha coinvolto lui e la sua attività.

Il nome di Jacques Moretti è finito al centro dell’attenzione mediatica dopo la terribile tragedia di Capodanno al Le Constellation, il locale di Crans-Montana, in Svizzera, di cui è gestore insieme alla compagna Jessica. Ma la sua storia personale e imprenditoriale affonda le radici molto prima, in un percorso fatto di passaggi netti, cambi di paese, attività diverse e non poche ombre giudiziarie. Moretti nasce nel 1976 a Bastia, in Corsica. Cresce in un contesto familiare modesto e a poco più di vent’anni intraprende una scelta di vita precoce: nel 1998, a 22 anni, si sposa con rito civile in un piccolo comune dell’entroterra corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chi è Jacques Moretti: dagli inizi in Corsica alla gestione del Constellation di Crans-Montana Leggi anche: Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i gestori di Le Constellation dal successo alla catastrofe di Crans-Montana Leggi anche: Strage di Crans Montana: arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Lusso sfrenato” Svelati i retroscena della vita di Jacques Moretti, chi è il proprietario del bar Constellation - Scopri la vita enigmatica di Jacques Moretti, proprietario del bar Constellation a Crans- bigodino.it

Davanti ai magistrati, Jacques Moretti ha puntato il dito proprio contro la cameriera: «Normalmente non si va in quei punti sulle spalle di qualcuno» facebook

Convalidato l’arresto di Jacques Moretti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.