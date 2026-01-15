Chi è Erfan Soltani il manifestante iraniano che rischia la condanna a morte
Erfan Soltani, 26 anni, è un manifestante iraniano arrestato giovedì scorso a Fardis, vicino a Teheran. La sua vicenda ha attirato l’attenzione internazionale a causa dei rischi legati alla possibile condanna a morte. La sua storia rappresenta un esempio delle tensioni sociali e politiche in Iran, sottolineando le difficoltà di chi si oppone alle autorità in un contesto di repressione.
Erfan Soltani, 26 anni, è stato arrestato giovedì scorso nella città di Fardis, appena a ovest di Teheran in Iran. Pochi giorni dopo, le autorità hanno informato la famiglia che la sua esecuzione era prevista per mercoledì, senza fornire ulteriori dettagli, secondo l’organizzazione curda per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia. Mercoledì, Hengaw ha dichiarato di avere “serie e continue preoccupazioni riguardo al diritto alla vita di Soltani”, ma che, secondo le informazioni ottenute tramite i parenti, la sua esecuzione è stata rinviata. La magistratura iraniana non ha ancora commentato il caso di Soltani né annunciato alcuna esecuzione in relazione alle proteste. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
