Chi è Daniela Maiorana la fidanzata di Marco D’Amore e nipote di un celebre fisico

Daniela Maiorana è nota come compagna di Marco D’Amore e nipote di un noto fisico. La loro relazione, iniziata durante gli studi al liceo scientifico di Caserta, rappresenta un legame duraturo e discreto. La sua storia personale si intreccia con la vita pubblica dell’attore, senza tuttavia essere al centro dell’attenzione mediatica.

La fidanzata di Marco D'Amore è Daniela Maiorana: i due condividono una lunga storia d'amore iniziata quando si conoscevano al liceo scientifico di Caserta. Stasera l'attore sarà ospite della prima puntata del 2026 di Splendida Cornice, in onda su Raitre, dove presenterà la serie Gomorra – Le Origini che lo vede regista. Casertano, classe 1981, dopo aver conseguito la maturità, debutta nel 2000 a teatro con Le Avventure Di Pinocchio prodotta da Toni Servillo. Due anni dopo supera le selezioni per la Scuola D'Arte Drammatica Paolo Grassi, diplomandosi nel 2004. Fonda l'anno successivo la sua compagnia teatrale La Piccola Società realizzando diversi spettacoli.

