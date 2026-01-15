Chi è Caterina Licini la nuova compagna di Cesare Cremoni

Caterina Licini, ex ballerina di Amici, è ufficialmente la nuova compagna di Cesare Cremoni. La loro relazione è stata confermata attraverso immagini condivise sui social, in particolare le foto del viaggio negli Stati Uniti pubblicate dal cantante su Instagram. La loro storia si è fatta conoscere in modo discreto, senza annunci ufficiali, ma attraverso semplici testimonianze visive.

Cesare Cremoni e Caterina Licini sono una coppia. Ufficialmente. La conferma è arrivata senza annunci, e senza clamori: l'ex ballerina di Amici è comparsa nelle foto del viaggio in USA postate dal cantante su Instagram. Appena rientrato dagli Stati Uniti, il cantautore bolognese è corso sui social per condividere un album fotografico dal suo viaggio on the road, da Miami a Los Angeles. "È stato il mio terzo lungo viaggio negli USA, da costa a costa, su strada. Miami alleggerisce la tensione prima dei chilometri, poi arrivano New Orleans e il jazz, Houston grande come le galassie che studia, Austin con gli stivali da cowboy, Las Vegas, El Paso e il suono del muro, Big Sur, Monterey, Carmel, Los Angeles": così il cantante ha descritto su Instagram il suo viaggio.

