Chi c’era chi non è stato invitato e chi contestava alla festa di Repubblica

A Roma, al Mattatoio, si celebra il 50° anniversario di Repubblica con la presenza di John Elkann, invitato all’evento. Tuttavia, il comitato di redazione ha contestato la sua partecipazione, esponendo un cartello con la scritta “Elkann questa non è la tua festa”. Diversi giornalisti della testata sono stati lasciati fuori dall’area, gestita dal Comune di Roma, sollevando critiche e questioni sulla rappresentanza e le modalità dell’evento.

John Elkann c’è, al Mattatoio di Roma, ma per i 50 anni del quotidiano la Repubblica il comitato lo contesta con un cartello dove si legge “Elkann questa non è la tua festa”, con tanti giornalisti della testata lasciati fuori dallo spazio, che poi è del Comune di Roma. Ecco il sindaco Roberto Gualtieri, “proprietario” dell’area, che da padrone di casa accoglie gli invitati. Arriva il presidente Sergio Mattarella, c’è persino una lettera di papa Leone XIV, sfila pure il presidente del Senato Ignazio La Russa. Gli striscioni di protesta dei giornalisti all’esterno: “Elkann non è la tua festa” (foto L43). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi c’era, chi non è stato invitato e chi contestava alla festa di Repubblica Leggi anche: Chi è invitato (e chi no) al Natale di re Carlo III a Sandringham Leggi anche: Com’è dura la vita senza Romelu Lukaku lì davanti. E c’era chi lo contestava (Gazzetta) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nel mio ruolo di consigliere regionale sono stato invitato dalla classe II B dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII-Aldo Moro” di Mesagne a incontrare gli studenti impegnati nel progetto “Ambasciatori della Sostenibilità: i giovani pugliesi e il futuro dell’Europa”, facebook per chi tifa la propria nazione solo se invitato in presenza sperando di ottenere visibilità, per chi la ricerca sempre andando contro giocatori, presidenti e staff facendosi terra bruciata per due numeri, per chi non si potrebbe permettere le spese per lo staff, per c x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.