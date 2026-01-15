Chelsea-Brentford sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Chelsea e Brentford, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00, rappresenta un incontro della Western London Derby, sebbene tra le sei possibili sfide in questa categoria sia quella con meno tradizione. In questa guida troverai le formazioni probabili, le quote e i pronostici aggiornati per analizzare al meglio questa partita.

La sfida tra Chelsea e Brentford va annoverata nella categoria West London Derby anche se tra i sei possibili incroci tra i club della vasta area ovest della capitale inglese questo è quello con meno storia. Sono solo 24 i precedenti tra Blues e Bees, con i primi che hanno vinto in 11 occasioni contro .

