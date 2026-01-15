Il match tra Chelsea e Brentford, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00, rappresenta un West London Derby con caratteristiche meno storiche rispetto ad altri incontri tra club della zona ovest di Londra. In questa analisi si approfondiranno formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alle prestazioni di Igor Thiago, che potrebbe avere un ruolo chiave nell’esito della gara.

La sfida tra Chelsea e Brentford va annoverata nella categoria West London Derby anche se tra i sei possibili incroci tra i club della vasta area ovest della capitale inglese questo è quello con meno storia. Sono solo 24 i precedenti tra Blues e Bees, con i primi che hanno vinto in 11 occasioni contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Brentford (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Igor Thiago può colpire ancora

Leggi anche: Chelsea-Brentford (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Liverpool-Burnley (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pronostico Chelsea-Brentford: analisi e probabili formazioni 17/01/2025 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il Derby. PSG e Barça, notti decisive.; Pronostico Chelsea-Brentford: analisi, quote e consigli.

Pronostico Chelsea-Brentford: è l’ora del sorpasso - Brentford è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico L’avventura di Rosenior sulla panchina del Chelsea ... ilveggente.it

Chelsea-Brentford, dove vedere la partita in diretta TV e streaming - Nella ventiduesima giornata in palio punti pesanti: la squadra ospite, in stato di grazia, vuole confermare la posizione e avvicinarsi alla parte alta della classifica ma i padroni di casa vogliono il ... msn.com