Durante una cena, Checco Zalone ha fatto un'improvvisa apparizione in un video condiviso da una fan, diventato virale. Lo sketch, intitolato

Attualmente nelle sale con il film dei record Buen Camino, Checco Zalone è stato protagonista di un fuoriprogramma mentre era a cena. Il siparietto improvvisato per una fan in un video virale su TikTok: "Ti è andata di lusso, sono qui gratis". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Paziente in barella lo insulta e si dimena, il medico molla tutto e lo picchia: “Non possono dire sempre tutto”

Leggi anche: Zaniolo risponde a Olivera e lo provoca, il video virale dello scontro in campo: “Sei scarso”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Checco Zalone si imbuca nel video di una fan, lo sketch è virale: “Tutto gratis, così a c*lo” - Checco Zalone, attualmente nelle sale con il film dei record Buen Camino, è stato protagonista di un divertente fuoriprogramma mentre era a cena ... fanpage.it