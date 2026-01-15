Checco Zalone si imbuca nel video di una fan lo sketch è virale | Tutto gratis così a c*lo
Durante una cena, Checco Zalone ha fatto un'improvvisa apparizione in un video condiviso da una fan, diventato virale. Lo sketch, intitolato
Attualmente nelle sale con il film dei record Buen Camino, Checco Zalone è stato protagonista di un fuoriprogramma mentre era a cena. Il siparietto improvvisato per una fan in un video virale su TikTok: "Ti è andata di lusso, sono qui gratis". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Checco Zalone si imbuca nel video di una fan, lo sketch è virale: “Tutto gratis, così a c*lo” - Checco Zalone, attualmente nelle sale con il film dei record Buen Camino, è stato protagonista di un divertente fuoriprogramma mentre era a cena ... fanpage.it
Uscito il 25 dicembre, “Buen Camino” di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, non è stato solo un successo: è diventato il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale, accumulando oltre 65,6 milioni di euro e più di 8,1 milion facebook
