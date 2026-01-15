Checco Zalone riservatissimo ripreso al ristorante | la sua reazione e il video da un milione di visualizzazioni
Un momento di quotidianità di Checco Zalone è diventato virale dopo essere stato riconosciuto in un ristorante. La reazione del comico, noto per la sua riservatezza, è stata catturata in un video che ha già raggiunto oltre un milione di visualizzazioni. L’episodio ha attirato l’attenzione degli utenti, offrendo uno sguardo discreto sulla vita di uno dei volti più amati della comicità italiana.
Una cena tranquilla si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un momento virale. È successo tutto in un ristorante, dove Checco Zalone, tra i comici più amati dal pubblico italiano, è stato riconosciuto e poi avvicinato da una ragazza di nome Vittoria. Lei, emozionata ma determinata, gli ha. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Checco Zalone sorpassa Checco Zalone: Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre
Leggi anche: Checco Zalone a Santiago, Vivaldi e la sua musica: ecco cosa vedere al cinema
Il cammino di Checco Zalone - Ha scelto questo pseudonimo all’inizio della sua carriera come nome di un suo personaggio, un cantante neomelodico tamarro. ilpost.it
Uscito il 25 dicembre, “Buen Camino” di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, non è stato solo un successo: è diventato il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale, accumulando oltre 65,6 milioni di euro e più di 8,1 milion facebook
#inonda Siparietto su Checco Zalone, Telese: “È laico e progressista”. La battuta di Borgonovo: “Perché sei di destra” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.