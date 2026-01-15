Charlie Puth annuncia due concerti in Italia a luglio come parte del suo tour mondiale

Charlie Puth arriva in Italia a luglio con due date del tour mondiale Whatever’s Clever! 2026, che accompagna la pubblicazione del nuovo album. Charlie Puth arriva in Italia venerdì 24 luglio 2026 all’ Anfiteatro di Pompei – Beats of Pompeii e sabato 25 luglio 2026 a Villa Erba – Lake Sound Park di Cernobbio (Como). L’artista statunitense ha annunciato il suo quarto album, in uscita il 6 marzo 2026 su etichetta Atlantic Records. Charlie Puth ha anche rivelato che il secondo singolo dal suo prossimo album Whatever’s Clever! uscirà domani venerdì 16 gennaio. Intitolato Beat Yourself Up, il brano precede la sua attesissima esibizione al Super Bowl di San Francisco l’8 febbraio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Charlie Puth annuncia due concerti in Italia a luglio, ecco dove e i biglietti

