Cesena un derby per ripartire Ecco i punti deboli della Reggiana

Cesena e Reggiana si preparano a un nuovo derby, un’occasione per entrambe di ritrovare fiducia e consolidare le proprie posizioni. Dopo quasi un anno dall’ultimo scontro, il confronto resta importante per capire i punti deboli delle due squadre e le strategie da adottare. Un appuntamento che, oltre alle sfide sul campo, rappresenta un momento di riflessione e ripartenza per i club coinvolti.

Da domenica 9 febbraio a sabato 17 gennaio. Undici mesi e 8 giorni dopo, è ancora Reggiana-Cesena. Ormai quasi 12 mesi fa fu il match che stappò il Cavalluccio, che sbancò il Mapei Stadium per 0-1 con un gol del neoarrivato Dario Saric e che mise il turbo al finale di stagione. Dopo quella partita, infatti, il Cesena inanellò un filotto di 6 risultati utili consecutivi, portando a casa 12 punti (3 vittorie e altrettanti pareggi). Ma, soprattutto, permise a Mignani e ai suoi ragazzi di rientrare in zona playoff: il Cavalluccio, infatti, salì in Emilia in decima posizione, scivolato a metà classifica dopo la sconfitta per 4-2 rimediata a Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, un derby per ripartire. Ecco i punti deboli della Reggiana Leggi anche: Capello verso il derby: «Ecco i punti di forza e i punti deboli di Inter e Milan. Akanji mi piace e Chivu sa bene quella cosa» Leggi anche: Manovra, dalla Cgil a Confindustria: ecco i punti deboli per sindacati e imprese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cesena, un derby per ripartire. Ecco i punti deboli della Reggiana; Angelini, tre punti per ripartire. Riccione battuto e agganciato. Cesena, solo 7 punti negli scontri diretti. Calendario in discesa fino al 14 febbraio - Nei confronti con le big il Cavalluccio l’ha spuntata con il Modena e a Venezia, pari con il Palermo. msn.com

DIRETTA/ Cesena Reggiana (risultato finale 1-2), tre punti pesanti per gli ospiti (Serie B, 4 ottobre 2025) - Termina la diretta del primo tempo di Cesena Reggiana, una sfida che sta sicuramente emozionando ed un derby finora piuttosto interessante. ilsussidiario.net

Cesena al giro di boa, si chiude con l’Empoli. Prima senza Adamo e derby in casa Shpendi - Oggi ultima gara di andata: i bianconeri iniziano l’anno con la voglia di riscattare il ko di Catanzaro e l’obiettivo di confermarsi tra le big ... msn.com

Com ogni lunedì saremo in vostra compagnia e discuteremo in diretta di cosa offre il mercato per la Reggiana e poi della sconfitta col Venezia, i disastri del Var e il prossimo derby col Cesena. In pratica ci sarà tanto da discutere. Appuntamento alle ore 19 facebook

Domenica alla ore 17,30 al PalaBCC Romagnolo di Cesena la sfida contro l'Angelini Elttr. Cesena #Riccione #Sport x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.