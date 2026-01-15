' Cesena sport city' si formano i manager degli impianti sportivi | 59 partecipanti alla prima lezione in Comune

Oggi a Cesena si è svolta la prima lezione del corso di formazione ‘La gestione degli impianti sportivi comunali e le forme di collaborazione con gli enti dilettantistici’, organizzato dal Comune in collaborazione con università e settore sportivo. Quaranta persone hanno partecipato alla sessione introduttiva, che mira a formare i manager degli impianti sportivi della città. L'iniziativa si inserisce nel progetto Cesena Sport City, dedicato allo sviluppo della gestione sportiva locale.

Si è tenuta oggi nella sala del Consiglio del palazzo comunale di Cesena la prima lezione del corso di formazione ‘La gestione degli impianti sportivi comunali e le forme di collaborazione con gli enti dilettantistici Si è tenuta oggi nella sala del Consiglio del palazzo comunale di Cesena la prima lezione del corso di formazione ‘La gestione degli impianti sportivi comunali e le forme di collaborazione con gli enti dilettantistici’, percorso co-progettato tra università, enti pubblici e mondo sportivo, in programma fino a giugno 2026. L’iniziativa, a cui hanno preso parte 59 iscritti, 30 provenienti dalle realtà societarie e associative sportive attive nella provincia di Forlì-Cesena e dagli enti pubblici terzi rispetto alla sottoscrizione dell’accordo, e 29 provenienti dagli enti che hanno sottoscritto l’accordo, si inserisce nell’ambito del progetto strategico ‘Cesena Sport City’, che in questo modo assume una chiara dimensione formativa, a conferma della visione dell’Amministrazione comunale di Cesena che investe costantemente nello sviluppo del sistema sportivo locale, anche attraverso il rafforzamento delle competenze manageriali, amministrative e organizzative. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

