Cesare Mori non era fascista Ma non ditelo a Repubblica…

Cesare Mori non era fascista, ma spesso viene associato a questa etichetta. A sinistra si tende a usare il termine con frequenza, anche in contesti storici diversi. Tuttavia, è importante distinguere tra figure storiche e interpretazioni attuali, evitando generalizzazioni che non rispecchiano accuratamente i fatti. Una riflessione sui termini e sulle loro interpretazioni permette di affrontare con maggiore precisione la storia e il presente.

Roma, 15 gen – Che a sinistra abbiano la fissa per la parola ‘fascista’ è cosa nota. Secondo una recente scuola di pensiero – si fa per dire – però più che nella prima metà del secolo scorso ogni vero fascista andrebbe ricercato in questo principio di terzo millennio. Defascistizzare il passato per fascistizzare il presente? ci siamo appunto chiesti un paio di mesi fa proprio su queste pagine. A tale linea ovviamente si può derogare quando di mezzo c’è la possibilità di tirare in ballo qualcuno più o meno affine al governo: così strumentalizzando un’iniziativa dei ragazzi di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, anche Cesare Mori – uno che, come vedremo, con ogni probabilità fascista non lo è mai stato – viene tirato per la giacchetta. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Cesare Mori non era fascista. Ma non ditelo a Repubblica… Leggi anche: Chi era l’ex marito di Annamaria Bernardini De Pace: “Lui era fascista, io no ma ero molto innamorata” Leggi anche: Martina Maggiore: “La relazione con Cesare Cremonini era tossica, ma la colpa era mia” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cento anni fa l’assedio di Gangi, nel gennaio del 1926 Cesare Mori sconfiggeva i briganti. Regione Lombardia omaggia il prefetto fascista Mori e pubblica il messaggio di Mussolini - In un post su Instagram, il Consiglio regionale della Lombardia omaggia Cesare Mori, prefetto durante l’epoca fascista. fanpage.it Cesare Mori, polemica sul “prefetto di ferro” oggi la posa della targa a 80 anni dalla morte - Il 5 luglio 1942 si spegneva a Udine, vinto da un tumore alla cistifellea, Cesare Mori, l’ex prefetto di ferro della lotta alla mafia. laprovinciapavese.gelocal.it Riccardo Vicari, consigliere provinciale a Ravenna, capogruppo a Sant’Agata e dirigente di FdI, celebra Cesare Mori, il prefetto a cui Mussolini affidò una campagna “militarizzata” contro la mafia. Omaggiare Mori significa omaggiare un funzionario del regime f x.com 1° gennaio, blog "Today" di Pablo Dell'Osa: oggi, ma nel 1926, a Gangi, in provincia di Palermo, Cesare Primo Mori, “Il prefetto di ferro”, coadiuvato dal commissario di Pubblica sicurezza Francesco Spanò, avviava l’azione contro gli esponenti della mafia rural facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.