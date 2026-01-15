Moise Kean rappresenta l’ultimo grande talento da valorizzare nel reparto offensivo. La sua fiducia rimane intatta, ma è necessario un cambio di passo per rilanciarlo efficacemente. Al centro dell’attacco viola, Kean si trova sotto pressione, con aspettative crescenti settimana dopo settimana. Solo attraverso un percorso di crescita e continuità potrà dimostrare appieno il suo potenziale e contribuire al successo della squadra.

Moise Kean è lì, al centro dell’attacco viola e al centro di un’attesa che si fa ogni settimana più pesante. Perché la Fiorentina può cambiare pelle, sistema di gioco e interpreti ma resta una squadra che ha bisogno del suo centravanti per alzare davvero il livello e credere nella salvezza. E non è un caso, affatto, che le ultime due vittorie in campionato siano arrivate quando anche lui – o solo lui – ha scritto il suo nome nel tabellino dei marcatori. Un segnale chiaro: la Viola continua a giocare per Moise, aspettando che lui torni a pungere come sapeva fare fino a un anno fa. La fiducia della società, in realtà, non è mai venuta meno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cercasi Kean... disperatamente. È lui l’ultimo ’big’ da rilanciare. La fiducia nelle sue doti è intatta. Ma deve cambiare subito marcia

Leggi anche: La Samb deve cambiare marcia al Riviera

Leggi anche: "Cercasi Befana disperatamente", lettura teatralizzata per bambini a Sassuolo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cercasi Kean... disperatamente. È lui l’ultimo ’big’ da rilanciare. La fiducia nelle sue doti è intatta. Ma deve cambiare subito marcia - De Gea, Fagioli, Gudmundsson e Comuzzo hanno ritrovato lo smalto dei giorni migliori: ora tocca a lui. msn.com