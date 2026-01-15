Centrodestra pronto per le elezioni Neri | Ultimi mesi prima di consegnare Reggio a chi saprà governarla
Il centrodestra si avvicina alle elezioni a Reggio Emilia, con il candidato ancora da definire. Neri sottolinea come i prossimi mesi siano decisivi per consegnare la città a chi saprà governarla. Mentre il centrosinistra annuncia un candidato unitario, l’attesa si concentra sulle eventuali sorprese del centrodestra, tra rumors di candidature femminili di rilievo e scelte ancora da ufficializzare.
Sei mesi fanno in fretta a trascorrere, e mentre il centrosinistra afferma di avere il candidato unitario in canna, attorno al centrodestra c'è un clima di attesa per l'ufficializzazione di Cannizzaro o nuove sorprese (con alcuni rumors su candidature femminili d'eccellenza proposte da diversi partiti). Dalla Lega sono state più volte ribadite la volontà e l'ambizione di dire la propria con l'autorevolezza del partito che alle regionali proprio a Reggio ha portato in dote al cdx la maggiore percentuale di voti. Di elezioni, post Falcomatà e visione futura di Reggio abbiamo parlato con Armando Neri, consigliere comunale di opposizione e commissario cittadino della Lega. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
