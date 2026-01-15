Centro storico apre nuovo Ecosportello Ambientale

Dal 16 gennaio, nel cuore del centro storico, sarà attivo il nuovo Ecosportello Ambientale Amiu in piazza Santa Fede. Un servizio pensato per fornire informazioni e supporto sulla gestione dei rifiuti e promuovere pratiche sostenibili nel territorio. L'apertura di questa struttura rappresenta un passo importante per rafforzare l’attenzione all’ambiente e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

A partire da venerdì 16 gennaio sarà operativo il nuovo Ecosportello Ambientale Amiu in piazza Santa Fede nel centro storico. L'Ecosportello di piazza Santa Fede, accessibile dall'ingresso del Municipio I Centro Est, sarà aperto tutti i venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

