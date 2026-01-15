Centro autismo sì al progetto ridotto

Il Comune si impegna a ridurre la volumetria del centro autismo, in linea con le indicazioni del consiglio comunale. Il sindaco ha chiesto a Paolo Ricci di adottare una cubatura basata su parametri tecnici e standard sanitari, rispettando la legge regionale 25/2014. Contestualmente, si prevede un potenziamento dell’offerta, con un aumento dei posti da 50 a 80, mantenendo l’obiettivo di garantire servizi adeguati e qualificati.

Si va verso un taglio della volumetria del centro autismo. Recepito il messaggio del consiglio comunale, il sindaco si è attivato per chiedere al Paolo Ricci "una riduzione della cubatura, definita esclusivamente da parametri tecnici, standard sanitari e dal pieno rispetto della legge regionale 25 del 2014, puntando al contempo a un potenziamento dell’offerta, con il passaggio dai 50 posti oggi accreditati a 80". Fabrizio Ciarapica cerca la soluzione che ricompatti la sua coalizione dopo lo stop di FdI e LegaCivici alla proposta del Paolo Ricci, sviluppata su 6mila metri quadrati, chiedendo – con tutta l’opposizione – il dimezzamento a 3mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

