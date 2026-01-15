Il recente stop alle riconversioni delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, deciso da Enel, ha ripercussioni anche sui lavoratori dell’indotto. La chiusura definitiva di queste centrali e la proroga della centrale sarda di Portovesme fino al 2028 evidenziano il cambiamento nel settore energetico italiano, con ripercussioni sul mercato del lavoro locale e sulle filiere coinvolte.

Il 31 dicembre l’Enel ha fermato definitivamente le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, mentre quella sarda di Portovesme è stata prorogata fino al 2028 in attesa che l’isola . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Centrali a carbone: lo stop alle riconversioni ferma anche i lavoratori dell’indotto

