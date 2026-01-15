Centrale Enel | Accordo ponte che risolve parzialmente e temporaneamente il tema occupazionale

Il Centro Enel di Brindisi ha stipulato un accordo ponte che affronta temporaneamente le questioni occupazionali. La Cgil ha richiesto una convocazione urgente di un tavolo di confronto, coinvolgendo le istituzioni e le parti interessate, per discutere soluzioni a lungo termine e tutelare i lavoratori. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità occupazionale nel territorio.

BRINDISI - In una nota inviata a Mimit, al Ministro Urso, al prefetto di Brindisi Guido Aprea, al commissario straordinario Luigi Carnevale, al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e al sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, la Cgil chiede l'immediata convocazione di un tavolo.

