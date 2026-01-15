Cena spettacolo tributo a Massimo Ranieri

Partecipa alla cena spettacolo dedicata a Massimo Ranieri, in programma giovedì 3 marzo alle ore 21:00 presso Vic Street, via Giuseppe Martucci 44. Un’occasione per ascoltare le sue canzoni più famose in un’atmosfera conviviale. Per informazioni e prenotazioni, contatta il numero 081662423 o il cellulare 3356215087. Un evento pensato per gli amanti della musica e della buona compagnia.

MENU'1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO ) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00 cadauno (minimo per 2 persone) CALICE DI PROSECCO + MAXI TAGLIERE ARTISTI( DIVERSE PRELIBATEZZE RISTICHE INCLISO SECONDO E CONTORNO)+ PRIMO PIATTO + DOLCE + BEVANDE ESCLUSE4. MENU CHAMPAGNE € 75,00 cadauno (minimo per 2 persone)-TAGLIERE PRELIBATEZZE RUSTICHE + FRUTTA E DOLCETTI-BOTTIGLIA DI BERLUCCHI IL RE DELLE BOLLICINE METODO FRANCIACORTAESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)Cena Napoletana a Napoli zona Chiaja presso il Vic'Street in Via Giuseppe Martucci 44-NapoliMusica dal Vivo, Cabaret e intrattenimento con Ciro Gargiulo e il suo Team Show LiveTarantelle divertimento e vino per una notte napoletana balli della tradizione e commedie con Dalia Deya zazoom. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

