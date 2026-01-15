Cena spettacolo irlandese

Da napolitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la cena spettacolo irlandese il giovedì 12 marzo 2026 presso la Taverna Spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44, Napoli. Un evento dedicato agli amanti della cultura e delle tradizioni irlandesi, con musica dal vivo e un’atmosfera autentica. Per ulteriori informazioni, contattaci tramite le nostre linee dedicate.

SCEGLI IL TUO MENÙ:1- Tagliere Stendino di Prelibatezze+ Spettacolo - € 22,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)2- Cena (Tagliere + Primo) + Spettacolo - € 25,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)3- Cena VIP** - € 40,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Calice di Prosecco + Maxi Tagliere Artisti (diverse prelibatezze rustiche, incluso secondo e contorno) + Primo Piatto + Dolcetti (bevande escluse, prezzo à la carte)4- Menù Champagne** - € 75,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Tagliere di Prelibatezze Rustiche + Frutta e Dolcetti + Bottiglia di Berlucchi, il re delle bollicine Metodo FranciacortaNota Bene:A ciascun menù si applica un supplemento di € 3,00 per servizio e coperto. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Serata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling Waves

Leggi anche: Cena spettacolo spagnola

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

cena spettacolo irlandeseSerata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling Waves - All’osteria Ginger People & Food di Agrigento, in via Empedocle 21, venerdì 2 gennaio alle 20:30 è in pro ... agrigentonotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.