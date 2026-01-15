Cena spettacolo irlandese
Scopri la cena spettacolo irlandese il giovedì 12 marzo 2026 presso la Taverna Spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44, Napoli. Un evento dedicato agli amanti della cultura e delle tradizioni irlandesi, con musica dal vivo e un’atmosfera autentica. Per ulteriori informazioni, contattaci tramite le nostre linee dedicate.
SCEGLI IL TUO MENÙ:1- Tagliere Stendino di Prelibatezze+ Spettacolo - € 22,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)2- Cena (Tagliere + Primo) + Spettacolo - € 25,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)3- Cena VIP** - € 40,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Calice di Prosecco + Maxi Tagliere Artisti (diverse prelibatezze rustiche, incluso secondo e contorno) + Primo Piatto + Dolcetti (bevande escluse, prezzo à la carte)4- Menù Champagne** - € 75,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Tagliere di Prelibatezze Rustiche + Frutta e Dolcetti + Bottiglia di Berlucchi, il re delle bollicine Metodo FranciacortaNota Bene:A ciascun menù si applica un supplemento di € 3,00 per servizio e coperto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Serata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling Waves
Leggi anche: Cena spettacolo spagnola
Serata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling Waves - All’osteria Ginger People & Food di Agrigento, in via Empedocle 21, venerdì 2 gennaio alle 20:30 è in pro ... agrigentonotizie.it
. Al Dancing Agorà cena spettacolo e Festa in Maschera con “I Ladri di Monnalisa” e Gerardo Dj Preparate i vostri costumi migliori! La SSD Sport e Sociale invita soci e non a una serata indimenticabile all’insegna dell’allegria, del buon cibo e della grande mu facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.