Scopri la cena spettacolo irlandese il giovedì 12 marzo 2026 presso la Taverna Spettacolo VIC' STREET in via Giuseppe Martucci 44, Napoli. Un evento dedicato agli amanti della cultura e delle tradizioni irlandesi, con musica dal vivo e un’atmosfera autentica. Per ulteriori informazioni, contattaci tramite le nostre linee dedicate.

SCEGLI IL TUO MENÙ:1- Tagliere Stendino di Prelibatezze+ Spettacolo - € 22,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)2- Cena (Tagliere + Primo) + Spettacolo - € 25,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)3- Cena VIP** - € 40,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Calice di Prosecco + Maxi Tagliere Artisti (diverse prelibatezze rustiche, incluso secondo e contorno) + Primo Piatto + Dolcetti (bevande escluse, prezzo à la carte)4- Menù Champagne** - € 75,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Tagliere di Prelibatezze Rustiche + Frutta e Dolcetti + Bottiglia di Berlucchi, il re delle bollicine Metodo FranciacortaNota Bene:A ciascun menù si applica un supplemento di € 3,00 per servizio e coperto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

