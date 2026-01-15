Cena spettacolo con delitto Addams Family

Vieni a trascorrere una serata diversa con la cena-spettacolo con delitto

SCEGLI IL TUO MENÙ:1- Tagliere Stendino di Prelibatezze** - € 22,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)2- Cena (Tagliere + Primo)** - € 25,00 (bevande escluse, prezzo à la carte)3- Cena VIP** - € 40,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Calice di Prosecco + Maxi Tagliere Artisti (diverse prelibatezze rustiche, incluso secondo e contorno) + Primo Piatto + Dolcetti e Frutta (bevande escluse, prezzo à la carte)4- Menù Champagne** - € 75,00 a persona (minimo 2 persone)INCLUDE: Tagliere di Prelibatezze Rustiche + Frutta e Dolcetti + Bottiglia di Berlucchi, il re delle bollicine Metodo FranciacortaNota Bene:A ciascun menù si applica un supplemento di € 3,00 per servizio e coperto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Cena spettacolo con delitto "Questi fantasmi"

Leggi anche: Cena spettacolo con delitto "Il castello maledetto"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Delitto a Las Vegas - Cena con delitto - Lo spettacolo di cena con delitto viene inscenato durante le pause tra le varie portate: antipasto, primo, secondo e dolce, permettendo ai commensali di gustare le pietanze senza interruzioni e di ... ecodibergamo.it