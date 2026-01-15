CdS – eccolo a Ciampino insieme ai tifosi giallorossi

Il Consiglio di Stato è stato avvistato all'aeroporto di Ciampino insieme ai tifosi della Roma. Sono stati già effettuati i primi autografi e selfie con oltre 50 sostenitori giallorossi presenti, confermando l’interesse e il coinvolgimento delle persone presenti. L’incontro si è svolto in un’atmosfera cordiale, senza particolari clamori, testimonianza della vicinanza tra il club e i suoi tifosi.

2026-01-14 23:06:00 Arrivano conferme dal CdS: Già i primi autografi e selfie insieme agli oltre 50 tifosi giallorossi presenti all'aeroporto di Ciampino. Dopo Robinio Vaz arriva in giallorosso anche Donyell Malen. Si è fatto attendere il secondo innesto per la squadra di Gasperini in questa sessione invernale di calciomercato, sbarcato nello scalo romano quasi con un'ora di ritardo, invece delle 21 previste. Due nuovi attaccanti preziosi in rosa, pronti a sostituire gli infortunati Dovbyk e Ferguson, per cancellare l'eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera contro il Torino. Per domani sono previste quindi le visite mediche e poi la firma, con la speranza di sentire anche il suo primo "Forza Roma".

