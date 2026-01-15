Cautano stop a fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici | ordinanza dopo i fatti in Svizzera

Il Comune di Cautano ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di fiamme libere e di articoli pirotecnici nei locali pubblici. Questa decisione, adottata in seguito a recenti episodi in Svizzera, mira a migliorare la sicurezza e prevenire incidenti. L’ordinanza si inserisce in un quadro di misure volte a garantire la tutela dei cittadini e dei locali pubblici, promuovendo un ambiente più sicuro e responsabile.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Il Comune di Cautano si allinea ad altri Comuni sul fronte della sicurezza. Con l’ Ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2026, l’amministrazione comunale ha disposto il divieto assoluto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici in tutti i locali pubblici presenti sul territorio comunale. Un provvedimento che, nasce anche alla luce dei recenti e gravi fatti di cronaca avvenuti in Svizzera, dove l’uso improprio di fuochi pirotecnici in ambienti chiusi ha provocato situazioni di serio pericolo per l’incolumità delle persone. Episodi che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione e sull’adozione di misure preventive, anche nei piccoli centri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cautano, stop a fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici: ordinanza dopo i fatti in Svizzera Leggi anche: Dopo Livigno anche Sondrio vieta fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici Leggi anche: Lauro, nuova ordinanza per la sicurezza nei locali pubblici: vietate fiamme libere e pirotecnici La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. CRONACA - TRAGEDIA NEL BENEVENTANO :ANZIANO CADE NEL DIRUPO E MUORE I Vigili del fuoco della sede di Bonea, con il supporto del personale SAF di Benevento, sono intervenuti nel comune di Cautano per soccorrere un anziano di 78 anni c facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.