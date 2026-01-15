A Castellammare di Stabia si è svolta una manifestazione contro la camorra, intitolata

Tempo di lettura: 2 minuti di Carmen Cretoso Uno stralcio della manifestazione “No Camorra” di oggi pomeriggio, tenutasi al Supercinema di Castellammare di Stabia. Stamattina, il sindaco Luigi Vicinanza aveva invitato, attraverso i canali social, i suoi cittadini a partecipare numerosi. Quello di oggi è un test importante per la giunta Vicinanza, dopo le dimissioni dell’ ex consigliere Sandro Ruotolo che lasciava il suo scranno in consiglio comunale a seguito dell’ attenzione della magistratura antimafia e della Prefettura sull’ azione amministrativa del paese. Il sindaco di Castellammare di Stabia, “non lascio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castellammare, manifestazione anti-camorra

