Cassino truffata una 93enne | La sua vecchia auto usata per una rapina

Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, a Cassino, si è verificato un episodio di truffa ai danni di una donna di 93 anni. La vittima è stata ingannata e ha visto la propria auto usata in una rapina, evidenziando la persistente preoccupazione per la sicurezza degli anziani nella zona.

Non si ferma l'ondata di raggiri ai danni delle persone anziane nel cassinate. Un nuovo, odioso episodio si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 14 gennaio, colpendo una donna di 93 anni.I malviventi hanno messo in scena un copione particolarmente articolato, fingendosi appartenenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: "La vostra auto è stata usata per una rapina", e si fanno consegnare quasi 2mila euro: arrestata una coppia di truffatori Leggi anche: “La vostra auto è stata usata per una rapina” e si fanno consegnare diecimila euro di gioielli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cassino, truffata una 93enne: “La sua vecchia auto usata per una rapina”; «La sua auto utilizzata per una rapina». Ma è una truffa anziana 93enne derubata da finti carabinieri; Per la Rapina Utilizzata l'Auto Rottamata; Cassino, malamovida senza freni: portoni e auto nel mirino. I residenti: «Ora basta». «La sua auto utilizzata per una rapina». Ma è una truffa anziana 93enne derubata da finti carabinieri - Momenti di grande spavento nella mattinata di oggi, 14 gennaio 2025 a Cassino, dove una 93enne è stata vittima di una truffa perpetrata da ignoti che si sono spacciati per ... msn.com

Grazie alle segnalazioni dei commercianti, i Carabinieri hanno intercettato l'uomo sulla Cassino-Sora: recuperato il denaro autentico e restituita la merce truffata facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.