Cassino rubinetti a secco per una notte intera | in centro e in decine di vie L' elenco completo
A Cassino, si prevede un'interruzione dell'acqua per una notte in diverse vie del centro. Acea Ato 5 ha informato il Comune di lavori di manutenzione sulla rete idrica, che comporteranno la sospensione del servizio. La misura, necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’approvvigionamento, interesserà varie zone del centro urbano. Per dettagli e l'elenco completo delle vie interessate, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali.
Disagi in vista per i residenti del centro urbano di Cassino. Acea Ato 5 ha comunicato all'amministrazione comunale la necessità di procedere a un'interruzione programmata del flusso idrico per consentire improrogabili lavori di manutenzione sulla rete.Lo stop all'erogazione è previsto per la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
