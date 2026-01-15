Cassino rubinetti a secco per una notte intera | in centro e in decine di vie L' elenco completo

A Cassino, si prevede un'interruzione dell'acqua per una notte in diverse vie del centro. Acea Ato 5 ha informato il Comune di lavori di manutenzione sulla rete idrica, che comporteranno la sospensione del servizio. La misura, necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’approvvigionamento, interesserà varie zone del centro urbano. Per dettagli e l'elenco completo delle vie interessate, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali.

