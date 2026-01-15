Cassino rubinetti a secco per una notte intera | in centro e in decine di vie L' elenco completo

A Cassino, i residenti del centro e di numerose vie dovranno affrontare una notte senza acqua. Acea Ato 5 ha comunicato all'amministrazione comunale un'interruzione programmata del servizio idrico per lavori di manutenzione sulla rete. La misura è necessaria per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti, e i cittadini sono invitati a pianificare di conseguenza.

Disagi in vista per i residenti del centro urbano di Cassino. Acea Ato 5 ha comunicato all'amministrazione comunale la necessità di procedere a un'interruzione programmata del flusso idrico per consentire improrogabili lavori di manutenzione sulla rete. Lo stop all'erogazione è previsto per la notte tra lunedì e martedì prossimo. I rubinetti resteranno a secco per 9 ore consecutive: Dalle ore 21:00 di lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 06:00 di martedì 20 gennaio 2026 L'intervento avrà un impatto significativo, coinvolgendo il cuore pulsante della Città Martire, incluse le piazze principali e le arterie commerciali.

