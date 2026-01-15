Cassino furto gourmet al supermercato | rubano pesce costoso e scappano sulla Casilina

A Cassino, un furto di pesce di alto valore al supermercato è stato sventato. I ladri, tentando di mimetizzarsi tra i clienti e nascondendo la refurtiva, sono poi fuggiti sulla Casilina. Tuttavia, la loro fuga è durata poco, e le autorità hanno intercettato e fermato i responsabili. Un episodio che sottolinea l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e di un’attenta vigilanza nei punti vendita.

Pensavano di farla franca confondendosi tra i clienti e nascondendo la refurtiva, ma la loro fuga è durata pochi chilometri. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 gennaio, i Carabinieri del N.O.R. (Aliquota Radiomobile) della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato tre persone per furto aggravato in concorso. Si tratta di due donne (di 24 e 33 anni) e un uomo (35 anni), tutti di nazionalità italiana e residenti a Piedimonte San Germano (Frosinone). I tre non sono volti nuovi per le forze dell'ordine: alle spalle hanno già diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Il teatro del furto è stato un noto supermercato situato lungo la Strada Regionale Casilina, in territorio di Cassino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Cassino, furto "gourmet" al supermercato: rubano pesce costoso e scappano sulla Casilina. Leggi anche: Minacciano il vigilante dopo il furto al supermercato, scappano ma finiscono in manette Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cassino, furto gourmet al supermercato: rubano pesce costoso e scappano sulla Casilina.. Cassino: tre denunciati per furto aggravato in un supermercato - I carabinieri hanno denunciato tre persone, una donna di 24 anni, un uomo di 35 anni e una donna di 33 anni, tutti di Piedimonte San Germano ritenuti presunti responsabili del reato di ... msn.com

#Pontecorvo – #Furto di pesce al supermercato: tre denunciati dopo un inseguimento sulla Casilina | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cassino #cronaca facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.