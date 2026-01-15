Caso Nada Cella Cecere condannata a 24 anni A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Video | Che cosa succede adesso
Nel processo per l’omicidio di Nada Cella avvenuto nel 1996 a Chiavari, la Corte d’assise ha condannato Cecere a 24 anni, mentre a Soracco sono stati inflitti due anni per favoreggiamento in un episodio specifico. L’imputata non era presente in aula durante la lettura del verdetto. Di seguito, analisi degli sviluppi del caso e le prossime fasi procedurali.
Il verdetto della Corte d’assise sull’omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. L’imputata non era presente in aula. Il commercialista: “Continuo a professarmi innocente”. Fra novanta giorni le motivazioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Caso Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni. A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Che cosa succede adesso
Leggi anche: Processo Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni. A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Che cosa succede adesso
Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Processo Nada Cella, attesa per la sentenza. Soracco: Qualcosa ho dimenticato. in diretta; Omicidio Nada Cella, è il giorno del giudizio. La verità a trent’anni dal giallo di Chiavari; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio.
Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni - Anna Lucia Cecere, ex insegnante 56enne, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella, segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. tg24.sky.it
Delitto di Nada Cella: condannata a 24 anni di carcere Anna Lucia Cecere - L'ex insegnante è stata condannata per l'uccisione della 24enne Cella colpita a morte con un oggetto mai ritrovato nell’ufficio del commercialista Marco Soracco a Chiavari nel 1996. vanityfair.it
Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni: la sentenza e il processo - Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. leggo.it
La criminologa che ha fatto riaprire il caso a Fanpage.it: “Ho sentito la mamma di Nada molto provata” facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.