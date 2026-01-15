Caso Nada Cella Cecere condannata a 24 anni A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Che cosa succede adesso
La Corte d’assise ha emesso le proprie decisioni nel caso Nada Cella, con Annalucia Cecere condannata a 24 anni di reclusione per l’omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Marco Soracco è stato condannato a due anni per un episodio di favoreggiamento. Resta da comprendere quali saranno le prossime tappe processuali e l’impatto di queste sentenze sui coinvolti e sulla vicenda giudiziaria.
Il verdetto della Corte d’assise sull’omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni, Marco Soracco a 2 anni per un solo episodio di favoreggiamento. Fra novanta giorni le motivazioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Processo Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni. A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Che cosa succede adesso
Leggi anche: Processo sul delitto di Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni. A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Che cosa succede adesso
Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Processo Nada Cella, attesa per la sentenza. Soracco: Qualcosa ho dimenticato. in diretta; Omicidio Nada Cella, è il giorno del giudizio. La verità a trent’anni dal giallo di Chiavari; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio.
Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni - Anna Lucia Cecere, ex insegnante 56enne, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella, segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. tg24.sky.it
Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni di carcere per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco per favoreggiamento - A trent'anni dall'omicidio di Nada Cella, è arrivata la sentenza e la condanna di Anna Lucia Cecere. ilmessaggero.it
Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere colpevole: condannata a 24 anni, 2 anni a Marco Soracco - Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella avvenuta a Chiavari nel 1996. primocanale.it
La criminologa che ha fatto riaprire il caso a Fanpage.it: “Ho sentito la mamma di Nada molto provata” facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.