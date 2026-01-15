Caso Nada Cella Cecere condannata a 24 anni A Soracco due anni per un solo episodio di favoreggiamento | Che cosa succede adesso

La Corte d’assise ha emesso le proprie decisioni nel caso Nada Cella, con Annalucia Cecere condannata a 24 anni di reclusione per l’omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Marco Soracco è stato condannato a due anni per un episodio di favoreggiamento. Resta da comprendere quali saranno le prossime tappe processuali e l’impatto di queste sentenze sui coinvolti e sulla vicenda giudiziaria.

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni di carcere per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco per favoreggiamento - A trent'anni dall'omicidio di Nada Cella, è arrivata la sentenza e la condanna di Anna Lucia Cecere. ilmessaggero.it

Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere colpevole: condannata a 24 anni, 2 anni a Marco Soracco - Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella avvenuta a Chiavari nel 1996. primocanale.it

La criminologa che ha fatto riaprire il caso a Fanpage.it: “Ho sentito la mamma di Nada molto provata” facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.