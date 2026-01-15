Casertana rescissione consensuale per un esterno d’attacco

La Casertana e Ciro Capasso hanno deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto. L’esterno d’attacco, reduce da due presenze in questa stagione, lascia la squadra. Questa separazione avviene in modo amichevole, nel rispetto delle parti, e rappresenta un aggiornamento importante per le dinamiche del club.

Si separano le strade della Casertana e dell'esterno d'attacco Ciro Capasso reduce da 2 sole presenze in questa stagione. Il classe 2003 era arrivato in Campania nell'estate 2024 dopo la prima esperienza tra i professionisti nel Sorrento. "La Casertana FC – si legge nella nota – comunica di aver risolto consensualmente l'accordo con il calciatore Ciro Capasso. A Ciro va il ringraziamento per il lavoro svolto in questo anno e mezzo trascorso insieme e l'auguri 'augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni professionali e personali".

