Carrasco proposto anche alla Roma | ingaggio fuori budget

Yannick Ferreira Carrasco, attualmente all’Al-Shabab dopo la precedente esperienza all’Atletico Madrid, è stato recentemente proposto anche alla Roma. La sua candidatura ha suscitato interesse, anche se il suo ingaggio rappresenta un ostacolo rispetto al budget del club giallorosso. La situazione rimane da seguire attentamente, considerando le possibili evoluzioni sul mercato.

Il nome di Yannick Ferreira Carrasco torna a circolare con forza sul mercato italiano. L’esterno belga, oggi all’ Al-Shabab dopo l’esperienza all’ Atletico Madrid, è stato proposto nelle ultime ore anche alla Roma. Il profilo era già finito nel radar della Juventus, impegnata nella ricerca di un esterno offensivo e attiva su più piste. Ma sul fronte giallorosso la valutazione è immediata: il nodo è economico. L’ingaggio percepito da Carrasco in Arabia è considerato fuori scala rispetto ai parametri attuali del club, rendendo l’operazione non sostenibile allo stato attuale. L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

