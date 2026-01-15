Carrarese Serve ritrovare solidità in trasferta Elimam Cham ceduto in prestito all’Igea Virtus

La Carrarese affronta una trasferta importante a Avellino, con l’obiettivo di migliorare la solidità in trasferta. Dopo la cessione in prestito di Elimam Cham all’Igea Virtus, la squadra deve confermare le proprie qualità anche lontano dal campo di casa. La sfida di sabato alle ore 15 allo stadio Partenio–Lombardi rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita e stabilità stagionale.

Ritrovare solidità e sfrontatezza anche in trasferta. E’ questo lo step ulteriore richiesto alla Carrarese a partire da questo sabato allo stadio Partenio–Lombardi di Avellino (ore 15). FATTORE CAMPO. Gli azzurri avevano iniziato benissimo quest’anno il loro percorso esterno rimanendo imbattuti nelle prime quattro uscite (Spezia, Catanzaro, Empoli e Pescara) che avevano fruttato ben 6 punti poi qualcosa si è inceppato. Nelle successive 5 gare lontano dallo stadio dai Marmi la squadra apuana ne ha perse 4 (Cesena, Palermo, Sampdoria e Monza) pareggiando solo col Sudtirol. In particolare i marmiferi sono reduci da tre sconfitte consecutive fuoricasa dove hanno subito la bellezza di 12 gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Torregrossa piace all'Union Brescia e in caso di partenza si pensa a Fila e Duncan del Venezia.