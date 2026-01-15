Caro pedaggio

A partire dall’1 gennaio 2026, i costi del pedaggio autostradale sono aumentati, secondo quanto rilevato da una ricerca di Altroconsumo. Questa crescita rappresenta un nuovo incremento nelle tariffe, in un contesto in cui i servizi offerti agli automobilisti non hanno riscontrato miglioramenti. La variazione si inserisce in un trend ormai consolidato, che impatta direttamente sui costi di viaggio degli utenti della rete autostradale italiana.

Dall’1 gennaio 2026 prendere l’autostrada costa di più. È l’effetto degli aumenti tariffari entrati in vigore a inizio anno e fotografati da una ricerca di Altroconsumo, che conferma un trend ormai familiare agli automobilisti: i pedaggi salgono, mentre i servizi restano al palo. In Emilia-Romagna gli incrementi sono contenuti nei singoli casi, spesso di pochi centesimi, ma diffusi lungo le principali direttrici. Il risultato è che oggi percorrere 100 chilometri in autostrada costa quasi ovunque di più, con l’A14 che si conferma l’asse più caro della regione. Un dato che pesa soprattutto su chi l’autostrada la usa ogni giorno per lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pedaggi autostradali, prezzi in aumento: le tratte più care del 2026 - Sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2026 le nuove tariffe dei pedaggi autostradali, adeguate all’inflazione con un aumento medio dell’1,5%, pari all’indice di inflazione stimata per l’anno appena co ... tg24.sky.it